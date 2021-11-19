Tekeri patlayan motosiklet önce refüje ardından park halindeki otomobile çarptı...O anlar kamerada - Son Dakika

Tekeri patlayan motosiklet önce refüje ardından park halindeki otomobile çarptı...O anlar kamerada

Çarpmanın şiddeti ile sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yıldız caddesinde motosikletin arka tekeri patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, orta refüje vurarak yerde sürüklendi. Sürüklenen motosiklet, park halinde duran otomobile çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletin arka tekerinin patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Arif M. orta refüje vurarak yerde sürüklendi. Sürüklenen motosiklet, park halinde duran 07 SM 302 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet yan yatarken araçta hasar oluştu. Yaralan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yerde sürüklenen motosiklet ile sürücünün park halindeki otomobile çarpması, bu sırada işyerinde bulunan bir vatandaş ile köpeğin, kazanın sesiyle dükkandan dışarıya çıkması yer aldı.