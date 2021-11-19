Üye Girişi
Tekeri patlayan motosiklet önce refüje ardından park halindeki otomobile çarptı...O anlar kamerada - Son Dakika

Tekeri patlayan motosiklet önce refüje ardından park halindeki otomobile çarptı...O anlar kamerada

19.11.2021 11:28

Tekeri patlayan motosiklet önce refüje ardından park halindeki otomobile çarptı.

Tekeri patlayan motosiklet önce refüje ardından park halindeki otomobile çarptı...O anlar kamerada

Çarpmanın şiddeti ile sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yıldız caddesinde motosikletin arka tekeri patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, orta refüje vurarak yerde sürüklendi. Sürüklenen motosiklet, park halinde duran otomobile çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletin arka tekerinin patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Arif M. orta refüje vurarak yerde sürüklendi. Sürüklenen motosiklet, park halinde duran 07 SM 302 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet yan yatarken araçta hasar oluştu. Yaralan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yerde sürüklenen motosiklet ile sürücünün park halindeki otomobile çarpması, bu sırada işyerinde bulunan bir vatandaş ile köpeğin, kazanın sesiyle dükkandan dışarıya çıkması yer aldı.

Tekeri patlayan motosiklet önce refüje ardından park halindeki otomobile çarptı...O anlar kamerada
Tekeri patlayan motosiklet önce refüje ardından park halindeki otomobile çarptı...O anlar kamerada
Tekeri patlayan motosiklet önce refüje ardından park halindeki otomobile çarptı...O anlar kamerada
Tekeri patlayan motosiklet önce refüje ardından park halindeki otomobile çarptı...O anlar kamerada

Muratpaşa, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekeri patlayan motosiklet önce refüje ardından park halindeki otomobile çarptı...O anlar kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

DİSK'ten asgari ücret talebi: 5200 TL 13:03 DİSK'ten asgari ücret talebi: 5200 TL ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor 12:19 ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi 11:42 Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti 11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 10:54 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de 09:59 Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi 09:37 Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu 08:58 Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu

Son Dakika Haberleri
13:13 Sergen Yalçın'dan oyuncularına sert uyarı
13:02 DİSK'ten asgari ücret talebi: 5200 TL
12:56 Müslüme'nin acı haberini alan annesinin ağıtları yürek yaktı
12:48 Kapanan şirket sayısı ilk 10 ayda 11 bin 466'ya ulaştı
12:45 Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere icazet merasimi!
12:32 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu
12:22 Kıvanç Tatlıtuğ: Çok güzel bir duygu, ismini henüz düşünmedik
12:18 ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor
12:11 AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 50+1 gündemimizde yok
11:42 Bu ninnilerde danalar kovulmuyor, seviliyor: Sertap Erener'den 12 ninnilik albüm
Sergen Yalçın'dan oyuncularına sert uyarı Sergen Yalçın'dan oyuncularına sert uyarı         
13:14
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı         
12:02
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor         
11:33
Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi         
11:16
Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak         
10:43
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı         
09:14
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Bulgaristan'da ortaya atılan iddialar karışıklık yarattı! Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağırılıp nota verildi Bulgaristan'da ortaya atılan iddialar karışıklık yarattı! Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağırılıp nota verildi         
00:38
Boğazı kesilerek katledilen Neslihan Kaya'nın katil zanlısı yakalandı Boğazı kesilerek katledilen Neslihan Kaya'nın katil zanlısı yakalandı         
23:42
Erdoğan'ın isim vermeden yüklendiği Bakan Lütfi Elvan'ın istifasını sunacağı öne sürüldü Erdoğan'ın isim vermeden yüklendiği Bakan Lütfi Elvan'ın istifasını sunacağı öne sürüldü         
20:30
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle         
20:25
TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak         
18:02
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 13:23:21. #1.12#
SON DAKİKA: Tekeri patlayan motosiklet önce refüje ardından park halindeki otomobile çarptı...O anlar kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement