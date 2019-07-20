Son Dakika Haberleri: Tekeri patlayan otobüs bariyerlere çıktı: 5 yaralı
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Tekeri patlayan otobüs bariyerlere çıktı: 5 yaralı

27 dakika önce

Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikametinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yaklaşık 200 metre kala mesafede tekeri patlayan bir yolcu otobüsü bariyerlere çıktı.

Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikametinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yaklaşık 200 metre kala mesafede tekeri patlayan bir yolcu otobüsü bariyerlere çıktı. Faciadan dönülen kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Otobüste meydana gelen ufak çaplı yangın söndürülürken yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikametinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yaklaşık 200 metre kala mesafede seyir halinde olan içi yolcu dolu otobüsün tekeri patladı. Veysi Otu yönetimindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çıktı. Kaza nedeniyle otobüste bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Otobüste ufak çaplı yangın meydana gelirken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralılar ise ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksamalar yaşandı.
(Metin Başar/İHA)
Tekeri patlayan otobüs bariyerlere çıktı: 5 yaralı
Marmara, Edirne, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:20 Kaynak: İHA
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