Son Dakika Haberleri: Tekeri patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Tekeri patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Tekeri patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

25 dakika önce

Adıyaman-Kahta karayolunda tekeri patlayan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Tekeri patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı, System.String[]

Adıyaman- Kahta karayolunda tekeri patlayan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Bekir Karakurt (32) idaresindeki 33 SU 677 plakalı otomobil, tekerinin patlaması sonucu Kahta - Adıyaman Karayolu Habipler Köyü civarında şarampole yuvarlandı.


Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Bekir Karakurt ile otomobilde bulunan Hatice (27), Sümeyye (6), Zeynep (3) ve bir yaşındaki Aksa Miray Karakurt yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Karakurt, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:09 Kaynak: İHA
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