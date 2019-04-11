Tekeri Patlayan Otomobil Yoldan Çıktı: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tekeri patlayan otomobil yoldan çıkarken meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tekeri patlayan otomobil yoldan çıkarken meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Kaza, Hilvan-Siverek karayolunun 22. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Burhan Ö. yönetimindeki 34 HNA 84 plakalı otomobil, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak kenardaki kaya yığınına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Burhan Ö. ile birlikte otomobil içerisinde bulunan Kadir K., Zeliha K., Ahmet A. ve Aytan A. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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