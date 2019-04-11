Tekeri Patlayan Otomobil Yoldan Çıktı: 5 Yaralı
43 dakika önce
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tekeri patlayan otomobil yoldan çıkarken meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tekeri patlayan otomobil yoldan çıkarken meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:25 Kaynak: İHA
Kaza, Hilvan-Siverek karayolunun 22. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Burhan Ö. yönetimindeki 34 HNA 84 plakalı otomobil, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak kenardaki kaya yığınına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Burhan Ö. ile birlikte otomobil içerisinde bulunan Kadir K., Zeliha K., Ahmet A. ve Aytan A. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Cinnet Getiren Koca, Karısını Kurşun Yağmuruna Tuttu
İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'nın Kurtuluşunu Ahmet Kaya ile Olan Videosuyla Kutladı
Aralarında Husumet Bulunan Komşular Arasında Silahlı Kavga! Ölü ve Yaralılar Var
Galata Kulesi'nin Terasından Aşağı Düşen Kadın Hayatını Kaybetti