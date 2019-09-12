Tekeri yerinden fırlayan çapa motoru devrildi: 1 yaralı
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde seyir halindeyken tekeri yerinden kopan çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:39 Kaynak: İHA
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde seyir halindeyken tekeri yerinden kopan çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ramazan Yener idaresindeki çapa motoru, Çelikhan ilçesi Kavaklı Tepe mevkiinde seyir halindeyken tekerleğin yerinden çıkması sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Ramazan Yener yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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