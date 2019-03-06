Son Dakika Haberleri: Tekerleğe Takılan Eşarp Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı

Tekerleğe Takılan Eşarp Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da seyir halindeki bir motosiklette bulunan kadının başındaki eşarp motosikletin tekerleğine takıldı.

Tekerleğe Takılan Eşarp Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da seyir halindeki bir motosiklette bulunan kadının başındaki eşarp motosikletin tekerleğine takıldı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Fatih Y. idaresindeki 02 HP 994 plakalı motosiklet, Siteler Mahallesi 8541 Sokak içerisinde seyir halinde olduğu esnada motosiklette yolcu olarak bulunan Zeynep Y.'nin başındaki eşarp motosikletin tekerleğine takıldı. Bir süre sonra eşarptan dolayı kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüsü Fatih Y. ile motosiklette bulunan Yıldız Y. yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:26 Kaynak: İHA

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