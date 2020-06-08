Tekerleği çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, sağ ön tekerleği yerinden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Metin Çelik yönetimindeki 06 ACP 161 plakalı otomobilin ön sağ tekerleği, yerinden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Metin Çelik, Ayşe Çelik, Hilmi Çelik ve Ecem Çelik yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ile Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.