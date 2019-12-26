Tekerleği patlayan araç takla attı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekerleği patlayan araç takla attı: 5 yaralı - Son Dakika

Tekerleği patlayan araç takla attı: 5 yaralı

6 saat önce

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde tekerleği patlayan aracın takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Tekerleği patlayan araç takla attı: 5 yaralı, System.String[]

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde tekerleği patlayan aracın takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Akdağmadeni ilçesi Aslanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Yozgat istikametine gitmekte olan Ali Bakırtaş (63) yönetimindeki 58 YA 558 plakalı otomobil, tekerleğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada şoför ile birlikte araç içerisinde bulunan Fadime Bakırtaş (58), Hasan Bakırtaş (59), Yazgül Bakırtaş (47) ve Senem Aksoy (54) yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Akdağmadeni, Yozgat, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:22 Kaynak: İHA
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