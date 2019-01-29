Tekerleği Raylara Giren Yunus Polisi Hastanelik Oldu

Bursa'da motosikletinin tekerleği tramvay rayına giren yunus timindeki polis memuru yaralandı.

Bursa'da motosikletinin tekerleği tramvay rayına giren yunus timindeki polis memuru yaralandı.



Kaza, Uluyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yunus timlerinde görevli polis memuru Volkan Tokay (32), 16 A 4867 plakalı motosikletiyle seyir halinde ilerlerken tekerleğin tramvay yolundaki raylara girmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tokay'ın idaresindeki motosiklet devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesini yaptığı Volkan Tokay, 112 ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı duyan Tokay'ın mesai arkadaşları olay yerine koştu. - BURSA

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