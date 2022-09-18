TEKERLEKLİ KAYAK SPORCULARI YARIŞLARA KARA YOLUNDA HAZIRLANIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

TEKERLEKLİ KAYAK SPORCULARI YARIŞLARA KARA YOLUNDA HAZIRLANIYOR

18.09.2022 11:40

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde tekerlekli kayak sporcuları ulusal ve uluslararası yarışlara hazırlanmak için ilçenin değişik yerlerinde ve köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde tekerlekli kayak sporcuları ulusal ve uluslararası yarışlara hazırlanmak için ilçenin değişik yerlerinde ve köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör Kenan Ören, 60 sporcuyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yılın 11 ayı kentin değişik yerlerinde ve müsait bulduğumuz alanlarda koşu kuvvet antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Yüksekova memleketimizin doğası, iklimi, rakımı kış sporları için en verimli şehir. Pist olmadığı için imkansızlıklara rağmen bizler zoru başarmaya çalışıyoruz" dedi.

Yüksekova ilçesinde, tekerlekli kayak sporcuları, antrenmanlarını Yüksekova- Esendere ya da köy yolunda yapıyor. Şu ana kadar onlarca milli sporcu yetiştiren Yüksekova Tekerlekli Kayak Takımı'nın 60 sporcusu, Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası'na hazırlanıyor. Yüksekova- Esendere kara yolunda zaman zaman araç trafiği arasında antrenman yapan sporcular, pist sıkıntısından dolayı her yıl çalışmalarını bu şekilde yaptıklarını belirtti.

Genç sporcuları müsabakalara hazırlayan milli takım kayak antrenörü Kenan Ören, takımın daha iyi başarılar elde etmesi için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Yüksekovalı sporcuların önemli başarılara imza attıklarını anlatan Ören, "33 yıldır kayak sporu ile uğraşıyorum. Hem milli takımlarda hem de Yüksekova'da antrenörlük yapmaktayım. Yüksekova'da ilkel koşullarda yalnızca gençlik sporun, valiliğin ve kaymakamlığın destekleriyle dünyanın en pahalı sporunu, kayak sporunu 60 öğrenciye ilkel koşullarda yapıyoruz. 11 yaş ve üzeri sporcularımız ulusal müsabakalara burada hazırlanıyorlar. Türkiye Şampiyonası'nda derece alan sporcularımız, uluslararası arenada ülkemizi temsil ediyor" dedi.

TRAFİKLE İÇ İÇE ANTRENMAN YAPIYORUZ'

Ören, yılın 11 ayında ilçenin değişik yerlerindeki kara yolunda trafikle iç içe antrenman yaptıklarını ifade ederek," Memleketimizin doğası, iklimi, rakımı ile kış sporları için en verimli bir şehirdir. İmkansızlıklara rağmen zoru başarmaya çalışıyoruz. 1990'da ilk müsabakalara katıldım. 32 kez milli oldum. 2005 yılından bu yana da 124 defa Türkiye'de milli takımın başında en fazla antrenörlük kariyerine sahip oldum. Bu spor sayesine üniversiteyi okudum, dünyayı gezdim, ekonomi özgürlüğümüzü kazandık. Bunlar tamamen bu sporun sayesinde oldu. Hiçbir şekilde tanımı benzeri olmayan bir şehirde sporun olmadığı bir şehir de bizler böyle başarılara imza attık. Bizler şehrimize sporu tanıttık. Spor kültürünü kazandırdık" diye konuştu.

'12 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUM VAR, 72 KEZ MİLLİ SPORCU OLDUM'

2010 yılından beri hem milli takımı hem de Yüksekova'daki sporcuları çalıştırdığını belirten antrenör Bayram Ören ise, "72 defa milli sporcu olarak ülkemizi temsil ettim.12 defa Türkiye şampiyonluğum var. Tekerlekli kaya dünya 6'ncılığım var. Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yüksekova'da yılın 11 ayı boyunca antrenmanlarımız devam ediyor. Genel hazırlık dönemlerimizi bitirdik. Şimdi özel hazırlık dönemindeyiz. Koşu kuvvet çalışmalarımız var. Çalışmalarımızı tekerlekli kayak olarak devam ediyor. Sporcularımız çeşitli dereceler elde etti. Amacımız buradaki çalışmaların sonucunda sporcularımız uluslararası müsabakalarda milli takım adına derece almaktır." dedi.

Tekerlekli kayak sporuna 3 yıl önce başladığını belirten 5 Mayıs Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ecrin Şirin Canan da 6 aylık bir çalışma sonunda Türkiye Şampiyonasına katıldığını ve bu şampiyonada Türkiye birincisi olduğunu, şimdi ise dünya şampiyonu olmak için çabaladığını söyledi. (DHA)

YORUMLAR
500
Onursal Adıgüzel: Daha Fazla Vakit Kaybetmeden Ortak Altyapının Hayata Geçirilmesi Şart Onursal Adıgüzel: Daha Fazla Vakit Kaybetmeden Ortak Altyapının Hayata Geçirilmesi Şart BMI Business School İstanbul & Paris Sorbonne Üniversitesi İş Birliğinde International Executive MBA Programı'nda İlk Dönem Başlıyor BMI Business School İstanbul & Paris Sorbonne Üniversitesi İş Birliğinde International Executive MBA Programı'nda İlk Dönem Başlıyor Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşü sürüyor Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşü sürüyor
Kaynak: DHA

Yüksekova, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKERLEKLİ KAYAK SPORCULARI YARIŞLARA KARA YOLUNDA HAZIRLANIYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:50 Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu
14:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da
14:29 Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı
13:51 ABD Özel Harekât Gücü Komutanı Tudor, Suriye'de öldürülen PKK ve YPG'li teröristler için "şehit" dedi
13:39 A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek
13:28 8 Eylül'de yaşamını yitiren 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı
13:12 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, el hareketini Ece Ronay'a mı yaptı?
12:55 İstanbul'da 2 polisimizi silahla yaralayan saldırganların kaçış anı görüntülendi
12:56 ABD Başkanı Biden, 2. Elizabeth'in taziye defterine not yazarken kopya çekti! O anlar kameralara yansıdı
12:39 Dursun Özbek'ten Yusuf Demir sözleri: Türk statüsünde oynaması için temaslarımız sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 15:16:20. #1.12#
SON DAKİKA: TEKERLEKLİ KAYAK SPORCULARI YARIŞLARA KARA YOLUNDA HAZIRLANIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement