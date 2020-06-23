Tekerlekli kayakçılar çevre yolunda antrenman yaparak yarışlara hazırlanıyor - Son Dakika

Tekerlekli kayakçılar çevre yolunda antrenman yaparak yarışlara hazırlanıyor

Bitlis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 ay çalışmalarına ara veren tekerlekli kayakçılar, normalleşme süreciyle birlikte çevre yolunda antrenmanlara başladı.

Bitlis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 ay çalışmalarına ara veren tekerlekli kayakçılar, normalleşme süreciyle birlikte çevre yolunda antrenmanlara başladı.

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Kovid-19 tedbirleri nedeniyle evlerinde kendi imkanlarıyla çalışan tekerlekli kayakçılar, Türkiye Kayak Federasyonunca (TKF) düzenlenecek şampiyonalara hazırlanıyor.

Yapımı devam eden Bitlis- Tatvan çevre yolu ile kentin değişik yerlerinde antrenörleri nezaretinde kondisyon depolayan kayakçılar, yarışmalarda başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.

Doymaz: "Kovid-19 bizi ve ülkemizi çok etkiledi"

Kuzey Disiplini Kayak Antrenörü ve TKF Kuzey Disiplini Teknik Kurulu Üyesi Sedat Doymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun zamandır spora ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlattı.

Normalleşme süreciyle birlikte antrenmanlara başladıklarını dile getiren Doymaz, şöyle konuştu:

"Sosyal mesafemizi koruyarak spor yapıyoruz. Yaklaşık 60 sporcumuz var. Tamamını antrenmana almıyoruz. Bu yıl yeni katılan sporcularımızla antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Kovid-19 bizi ve ülkemizi çok etkiledi. Kayaklı koşu özellikle güce ve kondisyona dayalı bir branş olduğundan, süreklilik istiyor. Sporcu bir hafta çalışmadığında, toparlanma süreci zor oluyor. İnşallah bir an önce bu virüsten kurtulur ve antrenmanlarımızı daha verimli yaparız."

Sporculardan Halil İbrahim Doymaz ise 6 yaşından beri bu sporla uğraştığını belirterek, "Kovid-19 nedeniyle uzun süredir kayak yapamıyorduk. Normalleşme süreciyle antrenmana başladık ve günde 2 saat çalışıyoruz. Amacım Türkiye şampiyonu olmak ve yurt dışında ülkemi temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Tatvan, Bitlis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:00 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tekerlekli kayakçılar çevre yolunda antrenman yaparak yarışlara hazırlanıyor - Son Dakika Spor
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