Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda hedef Paris Paralimpik Oyunları - Son Dakika

Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda hedef Paris Paralimpik Oyunları

21.03.2021 11:31
Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda hedef Paris Paralimpik Oyunları, System.String[]

Yalova'da kamp yapan Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Türkiye'yi 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek istiyor.

Yalova'da kamp yapan Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Türkiye'yi 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek istiyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek B kategorisi Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Yalova'da sürdüren milli takımda, 23 Mart'ta sona erecek 8 günlük kampın ardından şampiyonaya gidecek kadro belirlenecek.

Başantrenör Murat Saltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın milli takımının Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun çatısı altında 2003 yılında kurulduğunu ve bu anlamda erkek milli takım kadar başarı kaydedilemediğini anlattı.

Tekrar üst kategoriye yükselip buradan da olimpiyat vizesi almak istediklerini dile getiren Saltan, 2019 yılında Hollanda'nın Rotterdam kentinde sonuncu olarak B Division kategorisine düştüklerini hatırlattı.

Saltan, "Şu anki amacımız tekrar A Division kategorisine yükselmek. Çok kısa vadeli olmasa da tekrar üst kategoriye çıkıp ilk 5'te kendimize yer bularak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmak istiyoruz. Bunu başarabilirsek tarihimizde ilk olacak. Ayrıca eski milli takımlarımıza göre şu anda mevcut kadromuzu gençleştirdik." ifadelerini kullandı.

-"Milli takımda manevi duygular en üst düzeyde oluyor"

Paralimpik Oyunları'nın önemine değinen Saltan, oyunların bir disiplin turnuvası olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kadın basketbolu kendi liglerinde erkeklerle beraber oynandığı için gerçekten çok zor şartlardan buralara geliyorlar. Erkeklerle çok sıkı mücadele ediyorlar. Kendi ligleri olmadığı için milli takıma gelene kadar çok az süre alabiliyorlar. Milli takım kampları bu sporcularımız için çok faydalı oluyor. Türkiye'nin birçok ilinden buraya sporcu geliyor. Hakkari, İzmir ve diğer illerimizden de sporcu var. Onlar için burası elit bir kamp. Milli takımda manevi duygular en üst düzeyde oluyor. İstiklal Marşı'mızı okutabildiğimiz bir arena. Milli takımda yer aldıkları için bütün sporcularımız çok heyecanlı. Alacakları başarılarla bu heyecanları desteklenecektir."

Her ligden sporcunun milli takım kampında bulunduğunu ifade eden Saltan, sporcuların bölgesel lig, 3. lig, 2. lig, 1. lig ve Süper Lig'den gelen oyunculardan oluştuğuna dikkati çekti.

Bunun gençleşme politikasından kaynaklandığını da sözlerine ekleyen Saltan, "Havuzu genişletme adına bu çalışma oldu. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynayan sporcular da bölgesel lig ve diğer liglerde çok az süre almış sporcularımız da var." şeklinde konuştu.

Esra Bozdemir: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz"

Milli takım sporcularından olan ve Niğde Bedensel Engelliler Spor Kulübü forması giyen Esra Bozdemir ise 5 yıldır basketbol oynadığını ve ilk günden beri milli takım seçmelerine katıldığını belirtti.

Bireysel anlamda Süper Lig'de forma giymek istediğini söyleyen Bozdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Milli takımlar bazında tüm engelli branşlarında olduğu gibi Paralimpik Oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Basketbola başladığımdan beri milli takımda forma giyme hedefim vardı. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyordum. Kampa çağrıldığımda inanılmaz bir mutluluk yaşadım. Benim için gurur vericiydi. Hep istediğim bir şey vardı, uluslararası arenada ülkemi milli takım formasıyla temsil etmek."

Zümeyran Polat: "Bayrağımızı gururla taşımak için elimizden geleni yapıyoruz"

2014 yılından beri milli takımda yer aldığını belirten Zümeyran Polat da şunları kaydetti:

"Hakkari'de doğdum ve büyüdüm. Uzun süre Hakkari Sümbül Engelliler Kulübünde oynadım. Sonrasında İzmir Bornova'ya transfer oldum. Şu anda orada devam ediyorum. Evliyim ve bir de çocuğum var. Milli takıma 2014 yılında dahil oldum. Daha önce erkeklerle oynadığınız için çok aktif olamıyorduk. Ancak bir bayan takımında oynamak çok daha farklı. Bayrağımızı gururla taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Burada olmaktan ve Türkiye'yi temsil etmekten dolayı çok gururluyuz. Umarım bir gün şampiyon oluruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırırız."

Milli takımın en genç sporcusu oldu

Milli takım kampındaki en genç sporcu olan 17 yaşındaki Ceyda Akyüz de Yalova kampının kendisinin dördüncü milli takım kampı olduğunu dile getirdi.

Tekerlekli sandalye basketboluna ilk başladığında milli takım gibi hedefinin olmadığını söyleyen Akyüz, "Okulumda beden eğitimi öğretmenimin teşvikiyle bu spora başladım. Bu sporu da çok sevdim. Milli takımın en genç sporcusu olarak burada bulunmak çok güzel bir duygu. Milli formayı sırtımızda taşıyıp ülkemizi daha iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz. Hedefimiz ülkemize madalya kazandırabilmek. Temmuz ayındaki turnuvada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İlk madalyayı da ülkemize getirmek istiyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda hedef Paris Paralimpik Oyunları - Son Dakika Spor


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