Tekerlekli sandalye aküsü çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekerlekli sandalye aküsü çalan şahıs yakalandı - Son Dakika

Tekerlekli sandalye aküsü çalan şahıs yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te tekerlekli sandalye aküsü çalan şüpheli şahıs çaldığı akü ile birlikte suçüstü yakalandı.

Tekerlekli sandalye aküsü çalan şahıs yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te tekerlekli sandalye aküsü çalan şüpheli şahıs çaldığı akü ile birlikte suçüstü yakalandı.


Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yaprak Mahallesi'nde elinde tekerlekli sandalye aküsü olan bir şahsı durdurdu. Şahıs ve elindeki akü ile ilgili yapılan incelemede, akünün çalıntı olduğu tespit edildi. Şahsın aküyü bir tekerlekli sandalyeden çaldığı belirlendi.


Çalınan akü sahibine teslim edilirken şüpheli hakkında yasal işlem başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş İstanbul'da geçtiğimiz yıl her gün 11 çocuk cinsel istismara karşı mağdur oldu İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 20:15:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekerlekli sandalye aküsü çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]