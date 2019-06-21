Tekerlekli Sandalye Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na doğru

Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa
Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul
'da kampa girecek. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanabilmek için Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, son kamp çalışmalarını Bahçelievler
Spor Salonu'nda gerçekleştirecek.
Başantrenör Mustafa Koç yönetiminde 12 oyuncunun yer alacağı kamp çalışmaları, 27 Haziran Perşembe günü tamamlanacak.
Tekerlekli Sandalye Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası, 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Hollanda
'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek. Ay-yıldızlı takım, turnuvada Almanya
, Hollanda, Fransa
, Büyük Britanya
ve İspanya
ile karşılaşacak.
Milli takım, şampiyonadaki ilk maçını 30 Haziran Pazar günü Almanya ile yapacak.