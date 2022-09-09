Karabük Demir Kartal GSK başkanlığına Ziya Yalçın seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük Demir Kartal GSK başkanlığına Ziya Yalçın seçildi

09.09.2022 19:24
Karabük Demir Kartal GSK başkanlığına Ziya Yalçın seçildi

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi takımlarından Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübünün (GSK) başkanı Ziya Yalçın oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi takımlarından Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübünün (GSK) başkanı Ziya Yalçın oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon 'hedef süper lig' parolası ile yola çıkan Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü'ne başkan seçilen Ziya Yalçın ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevleri hayırlı olsun. Tüm taraftarlarımızı 2022-2023 sezonundaki maçlarımıza bekliyoruz." ifadesi kullanıldıb

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın da kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Karabük'te CHP'nin kuruluşunun 99. yılı kutlandı Karabük'te CHP'nin kuruluşunun 99. yılı kutlandı Karabük'te 72 yaşındaki CHP üyesi, partisinin il başkanlığında darbedildiğini iddia etti Karabük'te 72 yaşındaki CHP üyesi, partisinin il başkanlığında darbedildiğini iddia etti
Kaynak: AA

basketbol, gençlik, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük Demir Kartal GSK başkanlığına Ziya Yalçın seçildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:09 Metrobüsler kafa kafaya girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
17:43 Memleket Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarafını seçti: Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa o
17:26 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yeni gelişme! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
17:22 2. Elizabeth'e tapıyorlar! İngiliz gazete gökyüzündeki bir bulutu İngiltere Kraliçesine benzetti
18:39 Dolar ve euro haftayı kaç liradan kapattı? İşte son durum...
17:11 CHP'li Özgür Özel: Seçim gecesi kutlamaları Taksim'de yapacağız
17:07 En düşük maaş 7 bin 500 TL'ye yaklaştı! Çalışanlar yüzde 65 zam alınca, belediye başkanını davul zurnayla karşıladı
16:43 Kılıçdaroğlu "Ya bana katılın ya da önümden çekilin" sözleri hakkında konuştu: Benimle olacaklara net söyledim
16:32 Başkan İmamoğlu, İBB Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı! Masada İSKİ zammı var
16:22 Popstar yarışmasıyla şöhreti yakalamıştı! Özlem Güneş sahnesine gelen kadının eşini aldattığını görünce renkli hayatını terk edip tesettüre girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 19:24:20. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük Demir Kartal GSK başkanlığına Ziya Yalçın seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement