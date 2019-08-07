Tekerlekli sandalye basketbolunda 2019-2020 Süper, 1, 2 ve 3. Lig İlyas Kaya
Sezonu fikstürü çekildi. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor
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Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şubat ayında İstanbul
'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan tekerlekli sandalye basketbol hakemlerinden Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın isminin verildiği 2019-2020 tekerlekli sandalye basketbol sezonunun fikstür çekimi, Ankara
Turist Otel'de gerçekleştirildi.
Fikstür çekimine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, federasyon yöneticileri ile ligde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katıldı.
İlyas Kaya Sezonu'nda Süper Lig, 28 Eylül
'de oynanacak müsabakalarla başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık
'ta sona erecek. Sezonun ikinci yarı mücadelesi 19 Ocak-1 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak.
Normal sezonun tamamlanmasının ardından 8 takımlı play-off maçları oynanacak.
1. Lig'de ise mücadeleler 12 Ekim 2019-5 Nisan 2020, 2. Lig'de 19 Ekim 2019- 22 Mart
2020, 3. Lig'de ise 26 Ekim 2019-15 Mart 2020 tarihlerinde organize edilecek.
Fikstür çekimine göre Süper Lig İlyas Kaya Sezonu'nun ilk hafta programı şöyle:
Güçlü Eller Engelliler- Ceylanpınar
Belediyespor İzmir
Büyükşehir Belediyespor-1907 Fenerbahçe
İstanbul Bağcılar
Engelli Gençlik-Gazişehir Gaziantep İskenderun
Engelliler-Galatasaray
Ankara Büyükşehir Belediyespor- Balıkesir
Büyükşehir Belediyespor TSK
Rehabilitasyon Merkezi Engelliler- Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyespor
Altınordu Belediyesi-Beşiktaş