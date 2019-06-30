Son Dakika Haberleri: Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 İstanbul Kupası
Son Dakika Spor Haber

Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 İstanbul Kupası

48 dakika önce

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Takımı, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı özel turnuvanın finalinde Güney Kore'yi 76-63 yenerek şampiyon oldu.

Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 İstanbul Kupası, System.String[]
2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Takımı, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı özel turnuvanın finalinde Güney Kore'yi 76-63 yenerek şampiyon oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2019 İstanbul Kupası, final ve üçüncülük maçlarıyla tamamlandı.
Organizasyonun finalinde Türkiye ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Milli takım, ilk yarısını 43-28 önde tamamladığı karşılaşmayı 76-63 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Üçüncülük müsabakasında ise İran, Rusya'yı 65-45 yendi.
Özel turnuvada şampiyonluğu ulaşan A Milli Erkek Takımı'na plaketini, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Erhan Durukan takdim etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:26 Kaynak: AA
basketbol, İstanbul, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Usta sanatçı Şener Şen cüzdanındaki indirimli akbille dikkat çekti Gazi Koşusu'na damga vuran Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na: Her şey güzel olacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, galibiyetle veda etti İstanbul'da bin adrese eş zamanlı asayiş operasyonu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 21:14:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 İstanbul Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]