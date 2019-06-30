Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
14 dakika önce
Türkiye, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Almanya'ya 59-17 mağlup oldu.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:59 Kaynak: AA
, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa
Şampiyonası'ndaki ilk maçında Almanya
'ya 59-17 mağlup oldu. Hollanda
'nın Rotterdam kentinde yapılan şampiyonada Türkiye ile Almanya karşı karşıya geldi.
Müsabakanın ilk yarısında sayı kaydedemeyen milli takım, soyunma odasına 41-0 geride gitti. Ay-yıldızlılar, ikinci yarıda 17 sayı bulmasına karşın sahadan 59-17 mağlup ayrıldı.
Şampiyonadaki diğer maçlarda Büyük Britanya
, Fransa
'yı 66-18, Hollanda ise İspanya
'yı 59-36 mağlup etti.
Milliler, şampiyonadaki ikinci maçında yarın ev sahibi Hollanda ile karşılaşacak.
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