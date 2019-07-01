Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
1 saat önce
2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Hollanda'ya 75-22 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:46 Kaynak: AA
2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa
Şampiyonası'nda Türkiye
, ikinci maçında Hollanda
'ya 75-22 mağlup oldu.
Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, ev sahibi ülke milli takımıyla karşı karşıya geldi.
Milliler, ilk yarısını 39-10 geride tamamladığı müsabakada Hollanda'ya 75-22 mağlup olarak ikinci yenilgisini yaşadı.
Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın Fransa
ile karşılaşacak.
Türkiye'nin yanı sıra Almanya
, Hollanda, Fransa, Büyük Britanya
ve İspanya
'nın yer aldığı şampiyonayı ilk dört sırada tamamlayan ekipler, 2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.
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