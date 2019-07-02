Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa
Şampiyonası'nda Türkiye
, üçüncü maçında Fransa
'ya 51-31 mağlup oldu. Hollanda
'nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, Fransa ile karşı karşı karşıya geldi.
Milliler, ilk yarısını 26-11 geride tamamladığı müsabakada Fransa'ya 51-31 yenilerek turnuvadaki üçüncü mağlubiyetini yaşadı.
Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki dördüncü maçında yarın Büyük Britanya
ile karşılaşacak.
Türkiye'nin yanı sıra Almanya
, Hollanda, Fransa, Büyük Britanya ve İspanya
'nın yer aldığı şampiyonayı ilk dört sırada tamamlayan ekipler, 2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.