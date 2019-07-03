Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
40 dakika önce
2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü maçında Büyük Britanya'ya 75-20 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:04 Kaynak: AA
2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa
Şampiyonası'nda Türkiye
, dördüncü maçında Büyük Britanya
'ya 75-20 mağlup oldu. Hollanda
'nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, Büyük Britanya ile karşı karşı karşıya geldi.
Milliler, ilk yarısını 47-11 geride tamamladığı müsabakada rakibine 75-20 yenilerek dördüncü mağlubiyetini yaşadı.
Ay-yıldızlı takım, şampiyonadaki 5. maçında yarın İspanya
ile mücadele edecek.
Türkiye'nin yanı sıra Almanya
, Hollanda, Fransa
, Büyük Britanya ve İspanya'nın yer aldığı şampiyonayı ilk dört sırada tamamlayan ekipler, 2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.
Avrupa'da en sıcak haziran ayı yaşandı
Real Madrid, Fabien Causeur'un sözleşmesini 3 yıl uzattı
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı İtalyan Maria Sassoli oldu
Max Kruse imzayı attı, ilk hedefini açıkladı!