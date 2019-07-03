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Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

40 dakika önce

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü maçında Büyük Britanya'ya 75-20 mağlup oldu.

Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, System.String[]
2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü maçında Büyük Britanya'ya 75-20 mağlup oldu.
Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, Büyük Britanya ile karşı karşı karşıya geldi.
Milliler, ilk yarısını 47-11 geride tamamladığı müsabakada rakibine 75-20 yenilerek dördüncü mağlubiyetini yaşadı.
Ay-yıldızlı takım, şampiyonadaki 5. maçında yarın İspanya ile mücadele edecek.
Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Fransa, Büyük Britanya ve İspanya'nın yer aldığı şampiyonayı ilk dört sırada tamamlayan ekipler, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:04 Kaynak: AA
Büyük Britanya, basketbol, Avrupa, Spor
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