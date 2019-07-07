Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
12 dakika önce
2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, beşincilik maçında Fransa'ya 56-46 yenildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:29 Kaynak: AA
2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa
Şampiyonası'nda Türkiye
, beşincilik maçında Fransa
'ya 56-46 yenildi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda
'nın Rotterdam kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, beşincilik maçında Fransa ile karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısını 26-18 geride tamamlayan milliler, sahadan 56-46 mağlup ayrıldı.
Bu sonucun ardından şampiyonayı 6. sırada bitiren Türkiye, B Klasmanı'na düştü.
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