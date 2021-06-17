Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, yarı final maçında İspanya'ya 73-39 yenildi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, yarı final maçında İspanya'ya 73-39 yenildi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, İtalya'nın Udine kentinde oynanan karşılaşmada rakibine 73-39 mağlup olarak final şansını yitirdi. İspanya karşısında millilerde Mücahit Günaydın 20, Mahmut Açıkgöz 12, Rıdvan Aksoy ise 6 sayıyla oynadı. Milli takım, organizasyonda yarın TSİ 15.30'da İsrail ile üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Son Dakika

HDP'ye yönelik saldırının protesto edildiği gösteride arbede çıktı

Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli

Mahkemede savunma yapan Wilma Elles'ten şaşırtan sözler: Kazayla hamile kaldım

Milli Saraylar'dan CHP'li Mahmut Tanal'ın kayıp altın vazo iddialarına yalanlama: Dolmabahçe Sarayı'nda hiç yer almadı

Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil

HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu

Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu

Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu