Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncülük maçında İsrail'e 60-59 yenilerek dördüncü oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, İtalya'nın Udine kentinde oynanan karşılaşmada rakibine 1 sayı farkla mağlup oldu.

Milli takımda Mücahit Günaydın 21, Murathan Atik 18, Mahmut Açıkgöz 14 ve Rıdvan Aksoy 6 sayı üretti.