İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, İsrail'e 59-46 mağlup oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Grubu'ndaki son maçında İsrail'e yenilen milli takım, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile grup ikincisi olarak yarı finale çıktı.

Milli takımda Mahmut Açıkgöz 15, Mücahit Günaydın 11, Rıdvan Aksoy ise 6 sayıyla oynadı.

Milli basketbolcular yarı finalde, B Grubu'ndaki Almanya- İspanya maçının galibiyle karşılaşacak.