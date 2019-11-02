Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi
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Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi

7 saat önce

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi B Grubu'nda Yozgat'ı temsil eden Sorgun Engelliler Umut Spor Tekerlekli Basketbol Takımı, konuk ettiği Adana Martı Engelliler Spor'a 52-68 yenildi.

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Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi B Grubu'nda Yozgat'ı temsil eden Sorgun Engelliler Umut Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tekerlekli Basketbol Takımı, konuk ettiği Adana Martı Engelliler Spor'a 52-68 yenildi.

Sorgun Spor Salonunda karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk yarısına konuk ekip 31-36 önde girdi.

Maçın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde daha iyi oynayan konuk ekip mücadeleyi 52-68 kazandı.

Geçen hafta araç tahsis edilmemesi nedeniyle deplasman maçına çıkamayan Sorgun Engelliler Umut Spor Tekerlekli Basketbol Takımı, evinde oynadığı ilk maçından puansız ayrılırken, geçen haftayı bay geçen Adana Martı Engelliler Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ilk puanını almış oldu.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:52 Kaynak: AA
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