Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı, kampa giriyor
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmak için Avrupa şampiyonasında mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı, İstanbul'da kampa girecek.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:55 Kaynak: DHA
2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmak için Avrupa
şampiyonasında mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı, İstanbul
'da kampa girecek.
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı, son kamp çalışmalarını başantrenör Mustafa Koç yönetiminde gerçekleştirecek. Yarın İstanbul'da kampa girecek Ay-Yıldızlı ekibin Bahçelievler
Spor Salonu'ndaki hazırlıkları, 27 Haziran Perşembe günü sona erecek. Kampa 12 basketbolcu katılacak.
Milliler, 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Hollanda
'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek Avrupa şampiyonasında Almanya
, Hollanda, Fransa
, Büyük Britanya
ve İspanya
ile karşılaşacak.
- Ankara
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