Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı, Kemer'de kampa girdi - Son Dakika

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı, Kemer'de kampa girdi

17.03.2021 10:10
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı, Kemer'de kampa girdi, System.String[]

TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol A Milli Takımı, pandemi döneminde ilk kez Antalya'nın Kemer ilçesinde bir araya geldi.

TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol A Milli Takımı, pandemi döneminde ilk kez Antalya'nın Kemer ilçesinde bir araya geldi. A Milli Takım ağustos ayında yapılacak olan Pralimpik Oyunları'na hazırlanıyor.

24 Ağustos-6 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Tokyo Paralimpik Oyunları için hazırlıklara başlayan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı iki grup halinde hazırlıklarına başladı. 32 sporcunun bulunduğu Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı'nın kampını; Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Teker, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da ziyaret ederek teknik heyet ve sporculara başarı temennilerinde bulundu."PANDEMİ DÖNEMİNDE İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekerlekli Sandalye Avrupa Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Münir Gökmen, "Bu bizim sporcularımız için önemli bir başlangıç noktası. Ağustos ayında yapılacak Paralimpik Oyunları öncesinde -ki Milli Takımımız kota almış durumda- bizim için bir başlangıç noktası. Biliyorsunuz pandemi süreci bir taraftan, ligleri başlatamamış olmamız ikinci taraftan. Onlar da basketbola son derece susamış vaziyetteler. Bizim için bir başlangıç noktası. İlk defa bir araya gelmek ve tekrar topla kavuşmak için bu kampı kullanmak istiyoruz. Toplamda 32 oyuncumuz var şu anda" dedi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı, Kemer'de kampa girdi
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı, Kemer'de kampa girdi
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı, Kemer'de kampa girdi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı, Kemer'de kampa girdi - Son Dakika Spor


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