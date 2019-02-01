Tekerlekli Sandalye Basketbol: Avrupa Şampiyonlar Ligi
26 dakika önce
Galatasaray ve Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımlarının, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki grup müsabakaları başladı.
Galatasaray
ve Beşiktaş
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımlarının, Avrupa
Şampiyonlar Ligi'ndeki grup müsabakaları başladı.
A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, İtalya
'nın Meda şehrindeki ilk maçında Rus ekibi BKIS Nevskiy Alyans'ı 73-43'lük skorla geçerken, İtalyan temsilcisi UnipolSai Briantea 84'e 59-55 yenildi.
C Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise İsrail
'in Ramat Gan kentindeki ilk mücadelesinde ev sahibi Ilan takımını 69-64, ikincisinde de İspanya
'dan BSR ACE Gran Canaria
'yı 68-45 mağlup etti.
Galatasaray ve Beşiktaş gruplarda yarın da ikişer maça çıkacak. Grup müsabakalarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:00 Kaynak: AA
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