Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Basketbol: Avrupa Şampiyonlar Ligi

Tekerlekli Sandalye Basketbol: Avrupa Şampiyonlar Ligi

26 dakika önce

Galatasaray ve Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımlarının, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki grup müsabakaları başladı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol: Avrupa Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Galatasaray ve Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımlarının, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki grup müsabakaları başladı.

A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, İtalya'nın Meda şehrindeki ilk maçında Rus ekibi BKIS Nevskiy Alyans'ı 73-43'lük skorla geçerken, İtalyan temsilcisi UnipolSai Briantea 84'e 59-55 yenildi.

C Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise İsrail'in Ramat Gan kentindeki ilk mücadelesinde ev sahibi Ilan takımını 69-64, ikincisinde de İspanya'dan BSR ACE Gran Canaria'yı 68-45 mağlup etti.

Galatasaray ve Beşiktaş gruplarda yarın da ikişer maça çıkacak. Grup müsabakalarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:00 Kaynak: AA

Avrupa, basketbol, Spor
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