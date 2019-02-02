Tekerlekli Sandalye Basketbol: Avrupa Şampiyonlar Ligi

Galatasaray ve Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımlarının, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki grup müsabakaları devam ediyor.

Galatasaray ve Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımlarının, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki grup müsabakaları devam ediyor.



A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, İtalya'nın Meda şehrindeki üçüncü maçında Almanya'nın BG Baskets Hamburg takımını 66-62 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, gruptaki ikinci galibiyetini aldı.



C Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise İsrail'in Ramat Gan kentindeki üçüncü maçında Fransa'nın cs Meaux bf takımını 66-37 yendi. Siyah-beyazlılar, gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.



Galatasaray ve Beşiktaş gruplarında bu akşam son maçlarını oynayacak. Grup müsabakalarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

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