Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Basketbol: Avrupa Şampiyonlar Ligi

Tekerlekli Sandalye Basketbol: Avrupa Şampiyonlar Ligi

23 dakika önce

Galatasaray ve Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımlarının, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki grup müsabakaları devam ediyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol: Avrupa Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Galatasaray ve Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımlarının, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki grup müsabakaları devam ediyor.

A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, İtalya'nın Meda şehrindeki üçüncü maçında Almanya'nın BG Baskets Hamburg takımını 66-62 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

C Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise İsrail'in Ramat Gan kentindeki üçüncü maçında Fransa'nın cs Meaux bf takımını 66-37 yendi. Siyah-beyazlılar, gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.

Galatasaray ve Beşiktaş gruplarında bu akşam son maçlarını oynayacak. Grup müsabakalarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:01 Kaynak: AA

Galatasaray, Avrupa, basketbol, Spor
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