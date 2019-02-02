Tekerlekli Sandalye Basketbol: Avrupa Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
Galatasaray ve Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımlarının, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki grup müsabakaları tamamlandı.
Galatasaray
ve Beşiktaş
tekerlekli sandalye basketbol
takımlarının, Avrupa
Şampiyonlar Ligi'ndeki grup müsabakaları tamamlandı.
A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, İtalya
'nın Meda şehrindeki üçüncü maçında Almanya
'nın BG Baskets Hamburg takımını 66-62 yenerken, son karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Bilbao BSR'ye 69-54 mağlup oldu.
C Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise İsrail
'in Ramat Gan kentindeki üçüncü maçında Fransa
'nın cs Meaux bf takımını 66-37, son maçında da İtalya'nın D. A. Giulianova ekibini 79-54 mağlup etti.
Grup maçlarını namağlup lider bitiren Beşiktaş çeyrek finale kalırken, Galatasaray gruptan çıkamadı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:47 Kaynak: AA
Euroleague'de Anadolu Efes, Panathinaikos'a 88-75 Mağlup Oldu
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 Berabere Kaldı
Son Dakika! Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü Tek Golle Devirdi
Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı