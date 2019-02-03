Tekerlekli Sandalye Basketbol: Avrupa Şampiyonlar Ligi
8 dakika önce
Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final turundaki rakipleri belli oldu.
Beşiktaş
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Avrupa
Şampiyonlar Ligi çeyrek final turundaki rakipleri belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, C Grubu'nu lider bitirerek çeyrek final turuna kalan siyah-beyazlı takımın rakiplerinin İsrail
'de çekilen kurayla belli olduğu ifade edildi.
Beşiktaş'ın çeyrek final turunda İtalya
'dan Unipolsai Briantea, İspanya
'dan Amiab Albacete ve Almanya
'dan Thuringia Bulls takımlarıyla eşleştiği kaydedildi.
Çeyrek final turu Almanya'nın Thüringen kentinde 8-10 Mart tarihlerinde oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:54 Kaynak: AA
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