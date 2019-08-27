Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası

1 saat önce

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Polonya'da yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Polonya'da yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki son kamp çalışmalarını tamamlayan milliler yarın organizasyonun düzenleneceği Polonya'ya gidecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota veren şampiyonada Türkiye, B Grubu'nda İspanya, Hollanda, İsrail, Fransa, Rusya ile karşılacak. A Grubu'nda ise Büyük Britanya, İtalya, Almanya, İsviçre, Avusturya ve Polonya mücadele edecek. Organizasyonu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, Tokyo vizesi alacak.

Başantrenör Ahmet Akın yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Cem Gezinci, Özgür Gürbulak, Ahmet Efetürk, İsmail Ar, Selim Sayak, Uğur Toprak, Deniz Acar, Rıdvan Aksoy, Fikri Gündoğdu, İbrahim Yavuz, Volkan Gülem, Gökhan Coşkun.

Türkiye'nin şampiyonadaki maç programı TSİ şöyle:

31 Ağustos Cumartesi:

17.15 Türkiye-Rusya

1 Eylül Pazar:

15.30 İsrail-Türkiye

2 Eylül Pazartesi:

17.15 Fransa-Türkiye

3 Eylül Salı:

17.45 Türkiye-Hollanda

4 Eylül Çarşamba:

19.30 Türkiye-İspanya

basketbol, Polonya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:16 Kaynak: AA
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