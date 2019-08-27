Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Polonya'da yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki son kamp çalışmalarını tamamlayan milliler yarın organizasyonun düzenleneceği Polonya'ya gidecek.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota veren şampiyonada Türkiye, B Grubu'nda İspanya, Hollanda, İsrail, Fransa, Rusya ile karşılacak. A Grubu'nda ise Büyük Britanya, İtalya, Almanya, İsviçre, Avusturya ve Polonya mücadele edecek. Organizasyonu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, Tokyo vizesi alacak.
Başantrenör Ahmet Akın yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Cem Gezinci, Özgür Gürbulak, Ahmet Efetürk, İsmail Ar, Selim Sayak, Uğur Toprak, Deniz Acar, Rıdvan Aksoy, Fikri Gündoğdu, İbrahim Yavuz, Volkan Gülem, Gökhan Coşkun.
Türkiye'nin şampiyonadaki maç programı TSİ şöyle:
31 Ağustos Cumartesi:
17.15 Türkiye-Rusya
1 Eylül Pazar:
15.30 İsrail-Türkiye
2 Eylül Pazartesi:
17.15 Fransa-Türkiye
3 Eylül Salı:
17.45 Türkiye-Hollanda
4 Eylül Çarşamba:
19.30 Türkiye-İspanya