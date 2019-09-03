Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası

6 saat önce

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hollanda'yı 61-53 mağlup etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası, System.String[]

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hollanda'yı 61-53 mağlup etti.

Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvada, milliler gruptaki dördüncü müsabakasında Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Milli takım, ilk yarısını 29-26 önde tamamladığı müsabakada Hollanda'yı 61-53 mağlup ederek grupta 4'te 4 yaptı. 21 sayıyla oynayan Özgür Gürbulak, maçın en skorer ismi oldu.

Türkiye, grubun son maçında yarın TSİ 19.30'da İspanya ile karşılaşacak.

basketbol, Hollanda, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şırnak'ta yaşayan bir karı koca, inek satarak 15 ülke 25 şehir gezdi
12 Dev Adam, ABD karşısında! Mücadele uzatmalara gitti 12 Dev Adam, ABD'ye 93-92 mağlup oldu! Fikret Orman, Aboubakar'ın neden transfer edilmediğini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:38:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]