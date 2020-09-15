Tekerlekli Sandalye Basketbol Hakem Gelişim Semineri çevrim içi düzenlenecek

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2020-2021 Sezonu A Klasman Hakem Gelişim Semineri çevrim içi düzenlenecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Klasman Hakem Gelişim Semineri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle on-line gerçekleştirilecek.
"Zoom" uygulaması üzerinden 16-25 Eylül tarihlerinde yapılacak seminere katılım zorunlu olacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 09:41 - Kaynak: AA
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