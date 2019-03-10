Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Basketbol: Iwbf Avrupa Ligi 2

Tekerlekli Sandalye Basketbol: Iwbf Avrupa Ligi 2

1 saat önce

İtalya'daki IWBF Avrupa Ligi 2 A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yoluna IWBF Avrupa Ligi 3'te devam edecek.

Tekerlekli Sandalye Basketbol: Iwbf Avrupa Ligi 2, System.String[]
İtalya'daki IWBF Avrupa Ligi 2 A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yoluna IWBF Avrupa Ligi 3'te devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentindeki A Grubu maçlarında Fransa temsilcisi Toulouse'u 79-49, Hollanda'dan Devedo'yu 80-25 ve İtalya ekibi PDM Treviso'yu 87-31 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, tek yenilgisini İspanya temsilcisi Mideba Extremadura karşısında 83-39'luk skorla aldı.

Bu sonuçlarla grubunu ikinci sırada tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor, 25-28 Nisan'da İspanya'nın Vigo kentindeki Avrupa Ligi 3 finallerinde mücadele etme hakkı kazandığı belirtildi.

Mavi-beyazlı ekipten Mahsum İpekişen'in turnuvanın en iyi 5'ine seçildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Erdinç Kılıç, grup maçlarında iyi mücadele ettiklerini bildirdi. Oyuncularını kutlayan Kılıç, şunları kaydetti:

"İyi bir mücadele örneği gösterdiler. Zorlu grupta ikinci olarak bu turu tamamladık. Şimdi hedefimiz İspanya. Geçen yıl burada üçüncülük kupası kazanmıştık. Şimdi çıtamızı yükselterek final oynamak istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz ve tecrübemiz var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:33 Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Avrupa, Spor
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