Tekerlekli sandalye basketbol: IWBF Şampiyonlar Ligi Elemeleri

Tekerlekli sandalye basketbolda Galatasaray, Beşiktaş ve TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nün IWBF Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki maç programı belli oldu.

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonundan (IWBF) yapılan açıklamaya göre, yarın ve 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak müsabakalarda A, B ve C gruplarında toplam 15 takım mücadele edecek.

Karşılaşmalar A Grubu'nda İtalya'nın Milano, B Grubu'nda İspanya'nın Albacete ve C Grubu'nda İspanya'nın Bilbao kentinde oynanacak.

Grup maçlarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, çeyrek finale yükselecek. Üçüncü ve dördüncü basamakta yer alan takımlar ise Avrupa Ligi finallerine katılacak.

A Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın maç programı:

Yarın:

13.15 Köln 99ers (Almanya)-Galatasaray

17.45 Galatasaray-UnipolSai Briantea84 Cantu (İtalya)

1 Şubat Cumartesi:

12.00 BSR ACE Gran Canaria (İspanya)-Galatasaray

18.45 Galatasaray-Ilan Ramat Gan (İsrail)

B Grubu'nda yer alan Beşiktaş'ın maç programı:

Yarın:

13.15 BSR Amiab Albacete (İspanya)-Beşiktaş

17.45 Beşiktaş-BasKI TSOP (Rusya)

1 Şubat Cumartesi:

11.00 Le Cannet (Fransa)-Beşiktaş

17.45 Beşiktaş-GSD Porto Torres (İtalya)

C Grubu'nda yer alan TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü'nün maç programı:

Yarın:

17.45 RSV Lahn-Dill (Almanya)-TSK Rehabilitasyon Merkezi

22.15 TSK Rehabilitasyon Merkezi-CS Meaux BF (Fransa)

1 Şubat Cumartesi:

15.30 TSK Rehabilitasyon Merkezi- Deco Amicacci Giulianova (İtalya)

20.00 Bidaideak Bilbao TSR (İspanya)-TSK Rehabilitasyon Merkezi