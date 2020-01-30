Tekerlekli sandalye basketbol: IWBF Şampiyonlar Ligi Elemeleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Tekerlekli sandalye basketbol: IWBF Şampiyonlar Ligi Elemeleri - Son Dakika Spor

Tekerlekli sandalye basketbol: IWBF Şampiyonlar Ligi Elemeleri

6 saat önce

Tekerlekli sandalye basketbolda Galatasaray, Beşiktaş ve TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nün IWBF Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki maç programı belli oldu.

Tekerlekli sandalye basketbol: IWBF Şampiyonlar Ligi Elemeleri, System.String[]

Tekerlekli sandalye basketbolda Galatasaray, Beşiktaş ve TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nün IWBF Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki maç programı belli oldu.

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonundan (IWBF) yapılan açıklamaya göre, yarın ve 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak müsabakalarda A, B ve C gruplarında toplam 15 takım mücadele edecek.

Karşılaşmalar A Grubu'nda İtalya'nın Milano, B Grubu'nda İspanya'nın Albacete ve C Grubu'nda İspanya'nın Bilbao kentinde oynanacak.

Grup maçlarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, çeyrek finale yükselecek. Üçüncü ve dördüncü basamakta yer alan takımlar ise Avrupa Ligi finallerine katılacak.

A Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın maç programı:

Yarın:

13.15 Köln 99ers (Almanya)-Galatasaray

17.45 Galatasaray-UnipolSai Briantea84 Cantu (İtalya)

1 Şubat Cumartesi:

12.00 BSR ACE Gran Canaria (İspanya)-Galatasaray

18.45 Galatasaray-Ilan Ramat Gan (İsrail)

B Grubu'nda yer alan Beşiktaş'ın maç programı:

Yarın:

13.15 BSR Amiab Albacete (İspanya)-Beşiktaş

17.45 Beşiktaş-BasKI TSOP (Rusya)

1 Şubat Cumartesi:

11.00 Le Cannet (Fransa)-Beşiktaş

17.45 Beşiktaş-GSD Porto Torres (İtalya)

C Grubu'nda yer alan TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü'nün maç programı:

Yarın:

17.45 RSV Lahn-Dill (Almanya)-TSK Rehabilitasyon Merkezi

22.15 TSK Rehabilitasyon Merkezi-CS Meaux BF (Fransa)

1 Şubat Cumartesi:

15.30 TSK Rehabilitasyon Merkezi- Deco Amicacci Giulianova (İtalya)

20.00 Bidaideak Bilbao TSR (İspanya)-TSK Rehabilitasyon Merkezi

Galatasaray, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'dan son gün transfer bombası: Alpaslan Öztürk
Boluspor, Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı Steven Nzonzi, Rennes'le sözleşme imzalamak için Paris'e gitti Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 22:57:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekerlekli sandalye basketbol: IWBF Şampiyonlar Ligi Elemeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]