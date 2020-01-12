Tekerlekli sandalye basketbol kadın milli takımları Antalya'da kamp yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Tekerlekli sandalye basketbol kadın milli takımları Antalya'da kamp yapıyor - Son Dakika Spor

Tekerlekli sandalye basketbol kadın milli takımları Antalya'da kamp yapıyor

6 saat önce

TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol A ve U-25 kadın milli takımları 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesinde yaptığı kampla sürdürdü.

Tekerlekli sandalye basketbol kadın milli takımları Antalya'da kamp yapıyor, System.String[]

TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol A ve U-25 kadın milli takımları 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesinde yaptığı kampla sürdürdü.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Asbaşkanı Önder Yurdagül, Tekerlekli Sandalye Basketbol A ve U-25 kadın milli takımlarının aynı anda Antalya'da ortak kamp yaptıklarını söyledi. Tekerlekli sandalye branşının 22 branş arasında federasyonun oluşmasındaki en önemli branşlardan biri olduğunu aktaran Yurdagül, Avrupa Şampiyonası öncesinde ikinci kamp çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti. Yurdagül, Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık kamplarının çeşitli tarihlerde devam edeceğini de sözlerine ekledi.

A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Murat Saltan da 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlık kamplarından ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi. 2003 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Murat Saltan, gençleştirme politikası uyguladıklarını ve takımın yaş ortalamasını 2.5 - 3 yaş aşağıya çektiklerini belirtti. 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'na hazırlık çerçevesinde ilerlediklerini ancak ilk hedeflerinin 10-21 Eylül 2020 tarihleri arasında Yunanistan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda B divisiondan A divisiona yükselme müsabakaları olduğunu vurgulayan Murat Saltan, "Sonrasında ise A divisionda kendimizi ilk 4'ün içerisine sokarak Dünya Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Dünya Şampiyonası'nda da kota alarak olimpiyatlara katılmak istiyoruz" diye konuştu.

Farklı bölgelerden Tekerlekli Basketbol Süper Ligi, 1'inci Lig ve bölgesel liglerden 18 sporcunun yer aldığı kamp çalışmalarının 14 Ocak'ta sona ereceği belirtildi.


basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:53 Kaynak: DHA
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