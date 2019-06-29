Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası başlıyor
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası başlıyor

7 dakika önce

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası başlıyor, System.String[]
2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak.
Paralimpik Oyunları'na kota veren şampiyona, Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek. Şampiyonada Türkiye ve ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Almanya, Fransa, Büyük Britanya ve İspanya yer alacak.
Mücadeleler sonunda ilk 4 sırayı alan takımlar 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanacak.
Türkiye, şampiyonadaki ilk maçında yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Organizasyonda mücadele edecek Türk Milli Takımı'nın müsabaka programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.30 Almanya-Türkiye
1 Temmuz Pazartesi:
17.15 Türkiye-Hollanda
2 Temmuz Salı:
15.00 Fransa-Türkiye
3 Temmuz Çarşamba:
15.00 Türkiye-Büyük Britanya
4 Temmuz Perşembe:
17.15 Türkiye-İspanya
Kadro
Milli takımın 12 kişilik kadrosu şöyle:
Seda Kınalı, Mine Ercan, Asiye Emuce, Latife Selin Şahin, Havva Selvihan Gür, Ebru Gökşen, Büşra Ünal, Naciye Çakır, Rabia Akyürek, Ebru Çam, Hatice Atay, Meryem Tan.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:13 Kaynak: AA
Türkiye, Avrupa, basketbol, Spor
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