Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi

1 saat önce

Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, EuroLeague-3 C grubunda şampiyon oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi, System.String[]
Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, EuroLeague-3 C grubunda şampiyon oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Takımı, grubun son maçında Fransa'nın Marsilya takımını 66–50 mağlup ederek şampiyon oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen antrenör Muharrem Karakafa, ilk kez Avrupa kupalarına katılmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Süper Lig'de gösterdikleri başarıları Avrupa kupalarında da gösterdiklerini dile getiren Karakafa, şunları kaydetti:

"Çok güzel maçlar çıkardık. Ekip ruhu ile mücadele ederek ilk etapta başarılı bir turnuva geçirdik. Gaziantep'te başarılı çalışmalar yapmıştık. Bu çalışmaların karşılığını burada aldık. Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın başarılı olması için maddi ve manevi olarak ellerinden gelen gayreti gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e ve Gazişehir Gaziantep Kulüp Başkanımız Adil Konukoğlu'na teşekkür ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:52 Kaynak: AA

Gaziantep, basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İngiltere Liginde Taraftar, Saha İçine Girerek Futbolcuya Saldırdı Aytemiz Alanyaspor, BB Erzurumspor'u 2-1'le Geçti

Manisa Temsilcisi Akhisarspor, Ligde Dipten Kurtulamadı Emre Aşık'tan Boşanma Davası Açtığı Eşi Yağmur Aşık'a Ağır Suçlama: Fuhuştan Sabıkalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 17:08:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]