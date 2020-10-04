Tekerlekli sandalye basketbol maçında dostluk kazandı - Son Dakika

Tekerlekli sandalye basketbol maçında dostluk kazandı

Aydın Gençlik Merkezi Gönüllüleri, "İzi kalır" projesi kapsamında Aydın Genç Efeler Spor Kulübü tekerlekli sandalyeli basketbol takımı ile dostluk maçı gerçekleştirdi.

Tekerlekli sandalye basketbol maçında dostluk kazandı, System.String[]

Aydın Gençlik Merkezi Gönüllüleri, "İzi kalır" projesi kapsamında Aydın Genç Efeler Spor Kulübü tekerlekli sandalyeli basketbol takımı ile dostluk maçı gerçekleştirdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Aydın Gençlik Merkezi, farkındalık projeleri ile gençleri bir araya getirmeye devam ederken "İzi kalır" projesi kapsamında da tekerlekli sandalye basketbol dostluk maçı düzenledi. Tekerlekli sandalyelere oturan Aydın Gençlik Merkezi Gönüllüleri, Aydın Genç Efeler Spor Kulübü tekerlekli sandalyeli takımı ile karşı karşıya geldi. Tekerlekli sandalye ile basketbol oynayarak engelli bireylerin gözünden hayata bakmaya çalışan gençler, hem engelli kardeşleriyle eğlenceli vakit geçirdi hem de empati kurarak engelleri bireylerin karşılaştıkları zorluklara dikkat çekti. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nun da seyirci olarak katıldığı basketbol maçı renkli görüntülere sahne olurken, dostluğun kazandığı maç sonunda gençler müzik çalarak ve şarkı söyleyerek eğlendi. Etkinlik ve proje ile ilgili Aydın Gençlik Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "İzi kalır" projesi ile gönülleri kazanmaya çalışıldığı belirtilerek "Gerçekleştirilen her faaliyet Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Dr. Emre Topoğlu'nun 'İzi Kalır' kitabındaki hikayelerden esinlenerek kaleme alınmıştır. Amacı gençlerle birlikte yapılacak gönüllülük faaliyetleri ile farkındalık oluşturup kalplerde güzel izler bırakabilmek, bu amaçla engelli kardeşlerimizin gözünden hayatı tanımlamak, gençlerimizin kişilik gelişimine destek olmak ve nesiller arasındaki bağı kuvvetlendirmek için 2 ay sürecek gönüllülük ve farkındalık çalışmalarının yer aldığı bir projedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Tekerlekli sandalye basketbol maçında dostluk kazandı
Tekerlekli sandalye basketbol maçında dostluk kazandı
Tekerlekli sandalye basketbol maçında dostluk kazandı
Tekerlekli sandalye basketbol maçında dostluk kazandı
Tekerlekli sandalye basketbol maçında dostluk kazandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 12:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tekerlekli sandalye basketbol maçında dostluk kazandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1429 yeni hasta tespit edildi 8 gün önce kaybolan balıkçı, ağaca asılı halde ölü bulundu Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı dikildi Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni "sözde soykırım" ile suçladı Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti
Josef de Souza'nın ilk maçtaki performansı, Beşiktaş taraftarından büyük övgü aldı Josef de Souza'nın ilk maçtaki performansı, Beşiktaş taraftarından büyük övgü aldı         
19:39
Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi         
18:04
Fatma Şahin, marul vermek istediği maymunun taşlı saldırısına uğradı Fatma Şahin, marul vermek istediği maymunun taşlı saldırısına uğradı         
17:47
Kadınlar futbolda ilk kez oynanan El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i 4-0 yendi Kadınlar futbolda ilk kez oynanan El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i 4-0 yendi         
17:13
Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu         
16:56
Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı         
15:16
Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı         
13:51
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz         
10:29
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor         
08:38
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz         
22:09
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 19:52:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekerlekli sandalye basketbol maçında dostluk kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei