Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonlar Ligi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 8-10 Mart tarihlerinde Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda mücadele edecek.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 8-10 Mart tarihlerinde Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda mücadele edecek.

Almanya'nın Erfurt kentinde İtalyan, İspanyol ve Alman takımlarıyla karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar, yarı final için mücadele edecek.

Siyah-beyazlı ekip ilk maçını 8 Mart Cuma günü İspanyol takımı BSR A. Albacete ile oynayacak. İkinci karşılaşmasında 9 Mart Cumartesi günü İtalyan U. B. Cantu ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, son maçını RSB T. Bulls takımı ile 10 Mart Pazar günü oynayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:54 Kaynak: AA

Spor
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