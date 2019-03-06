Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 8-10 Mart tarihlerinde Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda mücadele edecek.
Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 8-10 Mart tarihlerinde Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda mücadele edecek.
Almanya'nın Erfurt kentinde İtalyan, İspanyol ve Alman takımlarıyla karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar, yarı final için mücadele edecek.
Siyah-beyazlı ekip ilk maçını 8 Mart Cuma günü İspanyol takımı BSR A. Albacete ile oynayacak. İkinci karşılaşmasında 9 Mart Cumartesi günü İtalyan U. B. Cantu ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, son maçını RSB T. Bulls takımı ile 10 Mart Pazar günü oynayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:54 Kaynak: AA
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