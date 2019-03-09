Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda karşılaştığı İtalyan ekibi U. B. Cantu'ya 65-45 yenildi.

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda karşılaştığı İtalyan ekibi U. B. Cantu'ya 65-45 yenildi.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Erfurt kentindeki Fit In Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 17-11 üstün tamamladı.



Devreye 29-25, son çeyreğe de 49-36 geride giren Beşiktaş, karşılaşmadan 65-45 mağlup ayrıldı.

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