Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonlar Ligi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda karşılaştığı İtalyan ekibi U. B. Cantu'ya 65-45 yenildi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda karşılaştığı İtalyan ekibi U. B. Cantu'ya 65-45 yenildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Erfurt kentindeki Fit In Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 17-11 üstün tamamladı.

Devreye 29-25, son çeyreğe de 49-36 geride giren Beşiktaş, karşılaşmadan 65-45 mağlup ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:24 Kaynak: AA

Beşiktaş, basketbol, Spor
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