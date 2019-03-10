Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonlar Ligi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda karşılaştığı Almanya'nın RSB Thuringia Bulls takımına 94-83 yenildi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda karşılaştığı Almanya'nın RSB Thuringia Bulls takımına 94-83 yenildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Erfurt kentindeki Fit In Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini RSB Thuringia Bulls 30-22 önde tamamladı.

Devreye 54-46 geride giren siyah-beyazlılar, son çeyrek öncesinde ise 69-67 öne geçti. Beşiktaş, karşılaşmadan 94-83 mağlup ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:54 Kaynak: AA

Almanya, basketbol, Spor
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