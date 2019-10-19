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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, derbi karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 74-72 yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, derbi karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 74-72 yendi.

Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-kırmızılılar, üçüncü maçından da galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar ise bu sezon ilk kez mağlup oldu.

Ahmet Cömert Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 5. dakikayı 7-4 önde geçti. Galatasaray karşısında üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlı takım, ilk periyodu 18-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe üst üste sayılar bularak etkili bir başlangıç yapan Galatasaray, Özgür Gürbulak'ın hızlı hücumdan kaydettiği basketle 14. dakikada öne geçti: 24-22. Toparlanan Beşiktaş, sarı-kırmızılı takım karşısında derbi maçta soyunma odasına 36-31 üstün gitti.

İkinci yarı tempolu bir oyuna sahne olurken, üçüncü periyotta üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, final çeyreğine 56-51 önde girdi.

Son periyoda Galatasaray iyi başladı. Başa baş geçen karşılaşmanın son 4 dakikasına takımlar 64-64'lük eşitlikle girdi. Son bölümü oldukça çekişmeli geçen derbi maçta Beşiktaş, Kemal Kaan Şafak'ın üç sayılık basketiyle bitime 7 saniye kala beraberliği sağladı: 72-72. Sarı-kırmızılılar, son hücumda pota altından Bulut Kodal'ın bulduğu basketle karşılaşmayı 74-72 kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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