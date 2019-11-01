Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
6 saat önce
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında 1907 Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 66-58 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:18 Kaynak: AA
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında 1907 Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 66-58 yendi.
Fatih Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde oynanan maçın 1. periyodunu Beşiktaş 19-15 önde geçmesine rağmen Fenerbahçe, ilk yarı sonunda 32-30 ile üstünlüğü lehine çevirdi.
Maçın 3. çeyreğini de 48-46 önde geçen sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 66-58 kazandı.
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