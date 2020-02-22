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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
6 saat önce
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide 1907 Fenerbahçe, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 72-69 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:14 Kaynak: AA
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide 1907 Fenerbahçe, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 72-69 yendi.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da sarı-lacivertliler 35-29 önde kapattı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı da 1907 Fenerbahçe 66-58 kazanmıştı.
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