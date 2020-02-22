Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide 1907 Fenerbahçe, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 72-69 yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide 1907 Fenerbahçe, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 72-69 yendi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da sarı-lacivertliler 35-29 önde kapattı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı da 1907 Fenerbahçe 66-58 kazanmıştı.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:14 Kaynak: AA
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