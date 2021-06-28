İzmir BŞB tekerlekli sandalye basketbolda 17 yıl sonra şampiyon

İZMİR Büyükşehir Belediye spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lig Play-Off final serisi ikinci maçında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 79-66 yenerek durumu 2-0 yaptı ve şampiyonluk kupasını 17 yıl aradan sonra İzmir'e getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'i spor kenti yapma vizyonuyla tüm branşlarda önemli bir atılım yapan İzmir Büyükşehir Belediyespor'un hentbol erkek takımının Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından tekerlekli sandalye basketbol takımı da Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı.

Tarihinde daha önce Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde üst üste maç kazanma (105), bir maçta en fazla sayı atma (174) ve bir maçta en az sayı yeme (4) rekorlarını elinde bulunduran, branşında ülkemizi Avrupa'da ilk temsil eden ekip olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, daha önce 2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında üst üste 4 kez şampiyon olmuştu. Ligde 17 yıl sonra şampiyon olan İzmir ekibi normal sezonu 14 maçta 13 galibiyetle zirvede bitirdi, ardından Play-Off serisinde önce Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u, ardından Galatasaray'ı ikişer maçta da yenerek final biletini aldı.

İzmir ekibi, nefeslerin kesildiği final serisinde Beşiktaş'ı ilk maçta 71-67, ikinci karşılaşmada ise 79-66 yenerek kupanın sahibi oldu. Oynadığı 20 maçın 19'unu kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor, Tekerlekli Sandalye Süper Ligi'nde son 15 yıla damga vuran Galatasaray, Beşiktaş HDI Sigorta ve 1907 Fenerbahçe ile bu sezon oynadığı 7 maçı kazanırken bu alanda da tarihe geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesporlu basketbolcular, Beşiktaş HDI Sigorta ile Yalova 90'ıncı Yıl Spor Salonu'nda oynanan final serisinin ikinci maçının ardından büyük sevinç yaşadı.BAŞKAN SOYER'DEN KUTLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'in Aslanları" adını verdiği tekerlekli sandalye basketbol takımını sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kutladı. Soyer mesajında şu ifadeleri kullandı: "İzmirinAslanları İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız 5'inci şampiyonluğunu İzmir Marşı ile kazandı. Onlarla ne kadar gurur duysak az... Sizleri ayakta alkışlıyorum."