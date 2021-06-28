- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyespor

YALOVA - HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş HDI Sigorta'yı 79-66 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor seriyi 2-0 yaparak şampiyonluğa ulaştı.

Yarı finalde Galatasaray'ı eleyen İzmir Büyükşehir Belediyespor ile 1907 Fenerbahçe'yi eleyen Beşiktaş HDI Sigorta final serisinde kozlarını paylaştı. İlk maçı 71-67 kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor ikinci maçı da 79-66 yenerek 2020-2021 sezonu şampiyonu oldu.

Kupa töreninde serinin en değerli oyuncusu seçilen Ahmet Efetürk'e plaketini Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk takdim etti. Hakemlikte 25. yılını dolduran Selçuk Kaçın'a ise Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ödül takdim etti. Ayrıca HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyespor kaptanı Ersin Sayın'a şampiyonluklarından dolayı plaket verdi.

2020-2021 sezonunu ikinci sırada bitiren Beşiktaş HDI Sigortalı oyuncular madalyalarını Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon'un elinden alırken, kupayı ise Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk takdim etti.

Zorlu maratonu şampiyonlukla tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor'a madalyalarını ve kupasını Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel verdi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Terma City Ceo'su Tevfik Talas ve HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ise şampiyonluk kupasını takdim etti.