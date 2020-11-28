Terma City engel tanımayan sporcuları ağırlayacak - Son Dakika

Terma City engel tanımayan sporcuları ağırlayacak

28.11.2020 10:14
Terma City engel tanımayan sporcuları ağırlayacak, System.String[]

Yalova'nın önde gelen termal otellerinden Terma City, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Türkiye'nin en başarılı engelli sporcularını ağırlayacak.

Yalova'nın önde gelen termal otellerinden Terma City, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Türkiye'nin en başarılı engelli sporcularını ağırlayacak.

Terma City'den yapılan açıklamaya göre, 2-8 Aralık'ta Yalova'daki Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nün (YOSK) ev sahipliğinde Yalova Terma City sponsorluğunda düzenlenecek Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ilk etabında Türkiye'nin tekerlekli sandalye basketbolunun en iyi takımları ve oyuncuları yarışacak.

Pandemi sürecinde oyuncu, teknik heyet, hakem ve federasyon yetkililerinin sağlığını düşünerek salgın tedbirleri kapsamında bütün önlemler üst seviyede tutulacak.

"Basketbolun kalbi Yalova'da atacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Yalova Terma City'nin Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas şunları kaydetti:

"Yalova'da oynanacak ve 1 hafta sürecek Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1.Etap maçları için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı 16 takımı, hakemleri, federasyon yetkilileri olmak üzere yaklaşık 500 kişilik kafileye ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece onurluyuz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 2020-2021 sezonunun ilk maçının heyecanı yaşanacak. Bizde bu heyecana ortak olacağımız için çok mutluyuz. Engelli sporcularıma kapılarımız ardına kadar açık, onlar için elimizden gelen tüm engelleri kaldırmaya hazırız. Terma City olarak gerek spora gerek engel tanımayan sporculara desteğimiz devam edecek. Böyle önemli bir organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hem Yalova iline hem de spora katkımız olduysa ne mutlu bize."

Türkiye'nin en iyi oyuncularını ve takımlarını Yalova'da ağırlamanın gururunu yaşadıklarını aktaran Talas "Basketbolun kalbi Yalova'da atacak." ifadelerini kullandı.

Terma City engel tanımayan sporcuları ağırlayacak
Terma City engel tanımayan sporcuları ağırlayacak
Terma City engel tanımayan sporcuları ağırlayacak
Terma City engel tanımayan sporcuları ağırlayacak

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Dünya Engelliler Günü, Tekerlekli Sandalye, Yalova, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Terma City engel tanımayan sporcuları ağırlayacak - Son Dakika Spor


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